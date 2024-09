Fornecedor de drogas para diversas cidades de MS é preso durante Operação

Homem, de 49 anos, foi preso, na manhã desta sexta-feira (6), em Paraíso das Águas, distante 279 quilômetros de Campo Grande, durante Operação Vetus, contra o tráfico de drogas.

Conforme informações, o investigado é apontado como fornecedor de drogas para as cidades de Paraíso das Águas, Costa Rica e Chapadão do Sul, abastecendo os pontos de venda de entorpecentes dos municípios.

Durante a operação, foi apreendida com ele, uma arma de fogo, além de grande quantia de dinheiro, mas o valor total não foi divulgado.

O autor foi preso e encaminhado para a delegacia de Paraíso das Águas, onde segue à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime.

