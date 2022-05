Foragido termina esfaqueado após mexer com mulher casada

Jovem de 27 anos que estava em uma conveniência em Dourados, interior do Estado, foi esfaqueado na noite do último sábado (14).

Jhonathan Soares, está foragido da Justiça por dever pensão alimentícia, após o ocorrido o rapaz foi levado para o hospital da cidade. Quando tiver alta ele deve ser encaminhado para delegacia da cidade.

As facadas aconteceram após ele discutir com rapazes na volta para casa. Segundo populares o motivo da briga teria sido por Jhonatan ter mexido com uma mulher casada. Em seguida quatro homens foram atrás dele que estava com um amigo, daí foi quando terminou esfaqueado com vários golpes. O estado do rapaz é grave no Hospital da Vida.