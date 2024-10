Foragido por associação criminosa e série de furtos na Capital é preso no Noroeste

Nesta terça-feira (15), um homem foragido foi preso preventivamente depois de ser localizado em uma casa no bairro Noroeste, em Campo Grande. Ele tentou resistir a prisão e fugir, mas acabou imobilizado e preso.

O criminoso identificado como D.O.S., já havia sido preso no início de 2023, ao ser identificado como membro de associação criminosa responsável por uma série de furtos qualificados em residências da Capital.

Ao longo da ação penal o investigado recebeu liberdade provisória, não sendo mais localizado desde então, o que resultou na decretação de sua prisão preventiva pela 4ª Vara Criminal Residual. O mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal Residual.

O mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal Residual. A prisão foi realizada pela DERF (Delegacia Especializa em Repressão a Roubos e Furtos).

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.