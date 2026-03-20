Foragido é preso após assalto a jovens no Parque Sóter em Campo Grande

Homem de 38 anos foi recapturado após circular pela região do bairro Prosa

Nesta quinta-feira (19), um homem de 38 anos, que estava foragido do sistema prisional, voltou a ser detido em Campo Grande. Ele é investigado por ter cometido um assalto contra um grupo de jovens no Parque Sóter, onde, sob ameaça, levou um celular e uma bicicleta.

Após receber informações de que o suspeito costumava circular pela região do bairro Prosa, equipes da Terceira Delegacia de Campo Grande intensificaram as buscas. A operação resultou na localização e recaptura do homem, encerrando o período em que ele estava fora do sistema prisional.

O caso faz parte de ações contínuas voltadas à prevenção de crimes patrimoniais na cidade, com atenção especial às áreas públicas. A iniciativa reforça o esforço das autoridades em garantir segurança e proteção à população.

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