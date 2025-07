Na noite do último domingo (27), um homem foi que estava foragido foi capturado no bairro Jardim Panorama em Campo Grande.

Segundo a polícia, o indivíduo responde pelo crime de tráfico de drogas ocorrido em 2018. Ele foi capturtado após seu paradeiro ser encontrado e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC/CEPOL).

O indivíduo foi recolhido ao cárcere, onde permanecerá preso.

