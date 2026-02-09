Foragido é capturado e mulher é presa por golpes via Pix em Campo Grande

Suspeito foi localizado no bairro Manoel Taveira; ocorrências distintas terminaram com duas pessoas encaminhadas para a delegacia

Um homem de 27 anos, que estava sendo procurado pela Justiça, foi detido na tarde de sexta-feira (6), em Campo Grande. Após apuração de informações, equipes responsáveis pelas investigações conseguiram localizar o suspeito na região do bairro Manoel Taveira.

Na verificação dos dados, foi constatada a existência de uma ordem judicial de prisão expedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O homem foi levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol, onde foram adotados os procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Ainda na mesma tarde, outra situação mobilizou equipes após o registro de um possível golpe financeiro envolvendo transferências via Pix. A suspeita, identificada pelas iniciais T.M.P., foi localizada em casa.

Ela foi encaminhada para a Depac Cepol, onde o caso foi registrado e as providências cabíveis foram tomadas. A investigação segue para apurar os detalhes do crime.