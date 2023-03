Foragido do sistema prisional é preso em Upa após passar por consulta com nome falso

Guardas Civis Metropolitano efetuaram a prisão de um foragido do sistema prisional, no Upa Vila Almeida, após o homem utilizar o nome do irmão para passar por atendimento, no final deste sábado (4).

Segundo informações, a Gerência Operacional da Guarda Civil Metropolitana da Região Imbirussu – GOI/GCM, foi acionada pela Gerência da Central de Controle de Operações – GCCO, via canal 153, para se deslocarem à unidade onde o fugitivo estava sendo atendido.

Ao chegar no Upa, o agente da GCM, solicitou a checagem dos dados de um indivíduo que estava no local, com comportamento suspeito, pois no atendimento havia passado nome do irmão, foi atendido com nome falso.

Durante a checagem documental do indivíduo, foi constatado via SIGO que o mesmo estava evadido do sistema prisional. O foragido buscou o atendimento médico, pois seu braço estava inchado por conta de um furúnculo.

Os agentes da guarnição procuraram o médico de plantão e solicitaram o atendimento, após ser atendido e liberado o rapaz, que não teve sua identidade revelada foi encaminhado para o DEPAC/CENTRO para os procedimentos cabíveis.