Foragido do presídio e adolescente são baleados no meio da rua no Guanandi

Homem, de 48 anos, e adolescente, de 16, foram baleados, na madrugada deste sábado (20), no bairro Guanandi em Campo Grande, por homens ainda não identificados.

De acordo com as informações, as vítimas estavam na Rua Jussara, quando os autores, em uma motocicleta, passaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreram a dupla para a Santa Casa da Capital.

A PM (Polícia Militar foi acionada) e, em consulta ao sistema, constatou que o homem mais velho estava foragido do sistema prisional. Por conta disso, ele está internado no Hospital sob escolta policial.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para investigar o caso, que foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram