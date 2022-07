Foragido da justiça é preso com 62 quilos de maconha

Homem de 25 anos foragido pela polícia foi preso no bairro Jardim Água Boa, em Dourados que fica a 229,6 km a distância da Capital. Após tentativa de fuga pelos agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) ele foi preso novamente na última quarta-feira (27).

O rapaz foragido já estava sendo vigiado pelos polícias, e na última quarta-feira a suspeita da polícia era de que o jovem estava vendendo drogas na região. A polícia o abordou após o jovem ficar em frente a sua residência, ao observar os policias agiu tentando fugir pulando os muros.

Após ser pego pelos polícias, o jovem afirmou ao SIG que estava foragido pela justiça e que traficava maconha em sua residência. A polícia encontrou um total de 70 tabletes de maconha, ao todo com a pesagem foi apreendido 62 quilos.

O Setor de Investigações Gerais deu a voz de prisão e o rapaz foi levado a delegacia de PC (Polícia Civil), localizado em Dourados.

Com informações do site Ligado na notícia.