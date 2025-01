Foragido condenado a mais de 39 anos de prisão é encontrado e preso em Coronel Sapucaia

No último sábado (4), um homem de 45 anos de idade, com dois mandados de prisão em aberto, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi preso por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Coronel Sapucaia.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro Industrial, quando tentaram abordar o suspeito, que seguia em um veículo Renault Captur. O homem não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir para o lado paraguaio.

Durante acompanhamento, ele ainda efetuou disparos de arma de fogo, mas acabou interceptado antes de cruzar a fronteira. Em entrevista, o mesmo apresentou um documento de identificação falsificado. Vistorias foram feitas no veículo, mas não foi encontrada a arma de fogo.

Em checagem minuciosa a documentação apresentada, foram localizados dois mandados de prisão em aberto, sendo um preventivo, expedido pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Natal, e um segundo, expedido pela 2ª Vara Regional de Execução Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com condenação a mais de 39 anos de prisão, pelos crimes de roubo, furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Detido, o autor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

MAIS FORAGIDO

Ainda no município de Coronel Sapucaia, um homem de 36 anos de idade, com um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única de Itaporã, foi recapturado pelo DOF, neste domingo. A abordagem ao suspeito aconteceu no bairro Vila Industrial.

Durante checagem a documentação pessoal do suspeito, foi constatado o mandado de prisão em regime fechado, com condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. O foragido foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

OPERAÇÃO E DISQUE DENÚNCIA

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas.

Com informações do dof.