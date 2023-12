Foragido a 6 anos, suspeito do assassinato de sobrinho de ex-prefeito é preso em Mundo Novo

Na última semana, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Mundo Novo, município a 260 quilômetros de Campo Grande, prendeu autor de homicídio, que estava foragido desde 2017. Ele era suspeito de assassinato cometido em Caarapó.

Conforme informações da polícia, o suspeito teria executado com sete disparos, um funcionário de uma churrascaria do município. A vítima foi identificada como Paulo Sergio Valério, conhecido como ‘Buguinho’, sobrinho do prefeito da cidade na época.

O homem ele teria chegado de moto no estabelecimento e pedido uma cerveja. Após tomar a bebida, o suspeito teria levantado, sacado de uma arma de fogo e efetuado sete disparos contra o churrasqueiro do comércio, fugindo do local em seguida.

Após investigações, ainda no ano de 2017, foi decretada a prisão preventiva do suspeito, porém ele nunca mais foi encontrado. O homem foi preso nesta data por policiais civis de Mundo Novo, em uma estrada rural do município e encontra-se a disposição da justiça.