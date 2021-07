Casa de madeira é destruída por fogo

As viaturas de combate a incêndio deslocaram na tarde de quinta-feira (29), até a rua Maria Quitéria, para acabar com as chamas dentro de um imóvel na região Industrial da Capital, mais precisamento no extremo norte de Campo Grande. Não havia ninguém no imóvel na hora do fogo.

Segundo informações, o Corpo de bombeiros combateram chamas em três cômodos da casa e informaram que houve perda total do imóvel. Outros pertences da casa como geladeira, fogão, máquina de lavar, cama, armário de cozinha e também documentos pessoais foram consumidos pelo fogo.

Incêncio no Macaúbas

No dia anterior, uma residência foi consumida por um grande incêndio, que destruiu o imóvel e os pertences da família que mora na rua Miguel Belchior Oliveira, dentro do Jardim Macaúbas, região sul de Campo Grande próxima ao Jardim Los Angeles…

Segundo informações, os vizinhos ajudaram a resgatar uma senhora e três crianças. Em seguida, ele acionaram o Corpo de Bombeiros, que usou 12 mil litros de água para controlar o incêndio na casa de seis cômodos… O tenente explicou que se depararam com as casas em chamas e não houve vítima. Além disso. Saiba mais.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

