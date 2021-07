Fiscal leva soco no rosto durante abordagem em bar

Um fiscal da Vigilância Sanitária de 33 anos que estava atuando na fiscalização de combate à covid-19, em Corumbá, levou um soco no rosto em frente a um bar. O golpe foi dado por um homem de 44 anos, durante fiscalização na rua Teodomiro Serra, bairro Popular Velha, na noite deste sábado (24).

Conforme o boletim de ocorrência, o bar estava de portas fechadas, porém, ainda haviam pessoas em frente ao estabelecimento. Já no horário do toque de recolher (das 22h às 05h), a fiscalização orientou quem permanecia para que fosse embora para casa. No entanto, homem de 55 anos, teria ficado irritado e dizia que outros locais não sofriam a mesma fiscalização, incitando as pessoas contra as equipes.

Após discussões e empurrões entre os frequentadores incluindo o conduzido, ele foi levado embora, pois é morador da proximidade. As equipes se preparavam para iniciar o deslocamento, quando o homem retornou filmando e dizendo: “vai multar porra nenhuma”, se referindo ao fiscal de vigilância sanitária, que também filma as abordagens. O homem tentou tomar o celular do fiscal.

Neste momento ele foi abordado, quando então, o autor, de 44 anos, chegou e deu um soco, atingindo o rosto do lado direito do fiscal, que estava de óculos de grau. Os demais componentes das equipes, percebendo a agressão, foram em direção dos autores para imobilizá-los.

Os envolvidos e fiscais chegaram a rolar uma escadaria, sendo necessário uso da força e algemas. Os dois homens foram levados por viatura da Força Tática da Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal dolosa e infração de medida sanitária preventiva (com Diário Corumbaense).

Leia também a matéria: Atriz posta foto com seios à mostra; confira quem é