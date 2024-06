Filhote de capivara é resgatado em ‘boca de fumo’ em Dourados

Animal estava sendo mantido em uma jaula improvisada

Um filhote de capivara, que era mantido em cárcere privado, foi resgatado de uma residência onde funcionava uma boca de fumo, no bairro Vila Industrial, na cidade de Dourados, a 234 km de Campo Grande.

A polícia foi acionada após denúncias de que na casa funcionava um ponto de distribuição e uso de drogas. Durante diligência no local, a polícia identificou diversos usuários, sendo que um deles tinha uma porção de crack recém adquirida.

Durante as buscas no local, policiais encontraram um filhote de capivara, que era mantido de forma irregular, em uma jaula improvisada. Ao ser questionado, o proprietário do imóvel afirmou que havia encontrado o animal ferido e estava tratando dele, contudo, a polícia não identificou qualquer indício de ferimento.

Em um dos quartos, a equipe localizou ainda potes contendo pedras de crack não fracionadas e uma sacola contendo maconha, além de uma quantia em dinheiro.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada e resgatou o filhote, que deve passar por avaliação sanitária antes de ser solto na mata.

O suspeito foi conduzido à 2ª DP Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas e crime ambiental.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram