Filho de prefeita fica entre os três feridos em colisão que envolveu carro e caminhonete

Caminhonete Hillux e Gol colidiram na MS-386 e os três envolvidos ficaram feridos

Na noite da última quinta-feira (12), uma colisão deixou três feridos em Ponta Porã. Um deles é o filho da prefeita de Aral Moreira, Dra. Elaine Soligo (MDB).

O acidente foi entre uma caminhonete Hilux, conduzida pelo filho da prefeita e um carro na MS-386, região de Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 20h, quando o Gol trafegava pela rodovia no sentido Sanga Puitã ao município Aral Moreira e a Hilux trafegava no sentido oposto.

O homem de 22 anos, conduzia a caminhonete quando teria perdido o controle da direção e tentou desviar pela direita, mas ao retornar para a pista, invadiu a contramão e se chocou contra o Gol.

A ococrrência foi atendida pelo BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviário) de Ponta Porã. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

O filho da prefeita e o passageiro, um homem de 31 anos, tiveram lesões. O motorista do Gol, um homem 29 anos, também ficou ferido. Todos foram encaminhados ao Hospital Regional de Ponta Porã.

