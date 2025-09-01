Filho de 18 anos é preso em flagrante após descumprir medida protetiva contra a mãe, em Dourados

Um rapaz, de 18 anos, identificado apenas como Riquelme, foi preso na noite de domingo (31) após descumprir medida protetiva de emergência contra a própria mãe, de 43 anos. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o autor foi na casa da vítima localizada rua Maria Rita Almeida, no bairro Chácara Califórnia, por volta das 18h15 na intenção de cobrar uma dívida. Diante da situação e após ver o filho exaltado, a mulher acionou a Polícia Militar.

No local, após descumprir a medida protetiva, os agentes encaminharam Riquelme para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento), onde foi autuado em flagrante.

