Fiação e relógio de energia são furtados de imóvel no Centro de Campo Grande

Caso foi registrado na Depac Centro e será investigado

Um imóvel localizado na Rua José Antônio, na região central de Campo Grande, foi alvo de furto entre a noite de quinta-feira (13) e a manhã de sexta-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, foram levados a fiação do poste e o relógio medidor de energia elétrica do prédio, onde funciona uma loja maçônica. O crime causou prejuízos materiais ao responsável pelo local.

A vítima, um homem de 66 anos, informou que não há testemunhas e que nas proximidades não existem câmeras de monitoramento que possam auxiliar na identificação dos suspeitos.

O caso foi registrado como furto na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A autoria é desconhecida e será apurada.

