Fetos de lhamas mumificados são apreendidos durante fiscalização na BR-262

Na quinta-feira (30), durante fiscalização no Posto Fiscal Lampião Aceso, na BR-262, em Corumbá, por suspeita de tráfico de drogas, a equipe da Receita Federal apreendeu 150 fetos de Ilhamas mumificados.

Segundo Diário Corumbaense, os agentes fiscalizavam um ônibus e ao verificar as bagagens, localizou os fetos, itens peculiares do mercado da Bolívia.

Informações apontam que a crença cultuada, principalmente pelos povos indígenas da Bolívia, as famílias devem fazer uma oferenda à deusa andina Pachamama, a mãe terra, enterrando um feto de lhama embaixo de suas novas casas como proteção, saúde e boa sorte.

Segundo a Receita, cada feto mumificado seria vendido por 250 reais no Brasil. Todos foram entregues ao MAPA para as providências cabíveis.

Já mulher que fazia o transporte do material foi liberada e afirmou que levaria a carga para São Paulo.

