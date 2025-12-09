Farmacêutico é preso ao tentar entrar com 6 celulares em penitenciária de Três Lagoas

Um farmacêutico, de 61 anos, foi detido nessa segunda-feira (8), após tentar entrar com seis aparelhos celulares na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o servidor saiu da unidade penitenciária sob o pretexto de buscar uma caixa com medicamentos em seu carro. Ao retornar, foi submetido à revista padrão. Não foram encontradas irregularidades junto ao seu corpo, mas os agentes perceberam algo estranho. Ele carregava uma caixa e, dentro dela, havia um fundo falso, apoiado em cartelas de remédios, onde estavam escondidos os seis celulares.

Durante o interrogatório, o farmacêutico admitiu que havia recebido os celulares de um homem fora da unidade que pediu para que ele entregasse os aparelhos ao seu pai, um detento, de 56 anos, que cumpre pena no presídio.

De acordo ainda com o portal RCN67, o servidor foi autuado por favorecimento real, que consiste em ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelhos de comunicação em estabelecimentos prisionais.

