Familiares procuram jovem que sumiu com filhos

Ana Cristina Duarte Del Negri, de 28 anos, desapareceu há quatro dias, com os quatro filhos, de 1, 2, 3 e 7 anos, na região da Mata do Jacinto, em Campo Grande. A família procura pela jovem e fez um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado nesta quinta-feira (2).

Segundo sua irmã, Dara Cristina, de 25 anos, a irmã mora em Campo Grande há aproximadamente oito meses e saiu de Aquidauana há uns oito meses. Desde segunda-feira (30), ninguém mais teve notícias dela nem das crianças. Dara mora em Aquidauana.

A última vez que foi vista ela estava, sem as crianças, com dois homens na região do Bairro Montevidéu, de acordo com testemunhas. A irmã pretende ir para Campo Grande para procurar. O medo de Dara é que Ana tenha recaídas, pois já foi usuária de drogas.

Dara entrou em contato com o marido da irmã e ele revelou não ter notícias da esposa desde segunda-feira. Ele é pai de duas das crianças desaparecidas. “Ele também está agoniado, não sabe onde está os filhos. Não tivemos notícias de nada até agora”. O caso foi registrado como desaparecimento na Devir (Delegacia Virtual).