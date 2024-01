Família procura por homem desaparecido há 12 dias, em Campo Grande

Ha 12 dias a família de Cosme Dias Bardella, 35 anos, que desapareceu no último dia 5 de janeiro, no Conjunto Aero Rancho, região sul de Campo Grande, espera ansiosamente por notícias sobre seu paradeiro.

De acordo com Patrícia Dias Bardella, irmã de Cosme, na sexta-feira (5), como de costume, às 6h ele saiu de casa em direção ao trabalho, um frigorífico localizado na saída pra Sidrolandia, onde trabalha como ajudante de produção, e desde então não retornou para casa.

Patrícia explica que ao perceberem que havia algo de estranho, devido a falta de comunicação com o irmão, a família entrou com a empresa onde Cosme trabalha e foi informada que no dia do desaparecimento, ele não chegou à empresa para cumprir seu expediente.

A família também conversou com os amigos de Cosme, mas ninguém tem informações do que pode ter acontecido e onde o ajudante de produção possa estar. Patrícia disse que o irmão é casado, tem uma filha de nove anos que está sentindo muito a falta do pai.

“Essa situação está sendo muito difícil para todos os familiares e amigos do Cosme, principalmente pra minha sobrinha, que tem nove anos e está sofrendo com a ausência do pai. Ela está muito triste, tem passado mal nesses dias, inclusive com febre”, afirmou Patrícia.

Patrícia disse que a família procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência e aguarda por informações, pois, assim como os amigos e colegas de trabalho, a família não tem nenhuma pista de onde Cosme esteja, e que o irmão nunca comentou sobre possíveis desafetos ou ameaças recebidas. ” Por favor, caso alguém o veja, ligue 190 e avise a polícia imediatamente, porque estamos muito aflitos por notícias, queremos ele de volta”.

Cosme vestia calça de cor clara, camiseta listrada, tênis preto, bone marrom e usava uma mochila cinza escura. Outro detalhe que pode ajudar a identificá-lo , é uma tatuagem no braço, com o nome da filha, Beatriz.

