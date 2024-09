Família perde tudo em incêndio criminoso no Jardim São Conrado

Segundo informações, a cunhada de Sueli se irritou após o casal negar a dar dinheiro para ela consumir bebida alcoólica

Na tarde de ontem (15), Lúcio Barbosa, de 46 anos, e a esposa Sueli de Fátima Souza, de 51, tiveram a casa incendiada pela cunhada. O caso ocorreu no Bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo informações, a cunhada de Sueli se irritou após o casal negar a dar dinheiro para ela consumir bebida alcoólica. O fogo começou em uma coberta que servia como divisória entre o quarto e a sala.

Devido a proporção do fogo, as chamas destruíram o imóvel e tudo o que tinha nele, menos um botijão de gás que foi retirado pelo vizinho.

Lúcio não teve ferimentos, mas Dona Sueli precisou ser atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada até uma unidade básica de saúde, pois inalou fumaça e passou mal.

Os animais de estimação, uma cachorra e uma gatinha que está amamentando os filhotes também conseguiram ser salvos.

Lúcio não denunciou a irmã, pois o pai está acamado e é ela quem o ajuda.

