Família é resgatada em estado grave após acidente na BR-163, em Dourados

Quatro pessoas da mesma família foram socorridas em estado grave na noite de domingo (20) após o carro em que estavam cair em um barranco na BR-163, entre os distritos de Vila São Pedro e Vila Vargas, em Dourados, a cerca de 253 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu após o veículo ocupado pela família ser atingido na traseira por outro veículo, que ainda não foi identificado.

Com o impacto da colisão, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo despencou em um barranco às margens da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros de Dourados e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o resgate.

Entre os feridos estão o casal e o filho, que foram retirados do veículo com lesões graves. A situação mais crítica era a de uma menina de 12 anos, que ficou presa nas ferragens. O estado de saúde dela era delicado, e todos foram levados às pressas para o Hospital da Vida, em Dourados.

O motorista suspeito de causar o acidente fugiu do local sem prestar socorro. Devido ao incidente, o tráfego na região ficou lento por algumas horas enquanto as equipes de resgate atuavam no local e a perícia realizava os procedimentos necessários para investigar as causas do acidente. As autoridades seguem em busca de informações sobre o veículo envolvido na colisão.

