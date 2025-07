Família é feira de refém em casa durante assalto e caminhonete é levada em Sete Quedas

Uma família foi feita de refém durante roubo na noite desta segunda-feira (7) em Sete Quedas, município localizado a cerca de 468 km de Campo Grande. Criminosos invadiram a residência de um comerciante, o renderam junto com a esposa e o filho, e fugiram levando diversos objetos de valor, além da caminhonete da vítima.

O crime aconteceu por volta das 22h, no centro da cidade. Conforme relatado à Polícia Militar, o comerciante tinha acabado de chegar em casa quando foi surpreendido por um homem encapuzado. Em seguida, um segundo assaltante apareceu e ambos o forçaram a entrar na residência, onde estavam sua esposa e o filho.

Todos foram amarrados com abraçadeiras plásticas enquanto os suspeitos reviravam o imóvel em busca de dinheiro e pertences. Durante o roubo, os criminosos ameaçaram a família e chegaram a arrancar uma corrente de ouro do pescoço do comerciante, além de levar objetos pessoais da esposa. O prejuízo total ainda não foi calculado.

Após recolherem os bens, os assaltantes fugiram na caminhonete Toyota Hilux da família. A vítima, que teve o celular levado junto com o veículo, conseguiu rastreá-lo e encontrou o automóvel abandonado a cerca de dois quilômetros da residência.

A Polícia Militar foi acionada já na madrugada de terça-feira (8), e realizou rondas na região, mas até o momento os autores não foram localizados e identificados. O caso foi registrado na delegacia como roubo majorado, em razão do uso de violência e do fato de a vítima ter sido mantida sob restrição de liberdade.