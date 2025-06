Falsa entregadora assalta crianças a caminho da escola no bairro Aero Rancho, em Campo Grande

Vídeo mostra perseguição e roubo de celular na Rua Filipinas; ação aconteceu enquanto vítimas iam para aula

Três estudantes foram assaltados na manhã desta sexta-feira (5), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, enquanto seguiam para a escola. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o grupo é abordado por uma mulher usando capacete e mochila de entregas, que se aproxima a pé, persegue as vítimas e rouba o celular de uma delas. A ação criminosa aconteceu na Rua Filipinas.





As imagens mostram as crianças conversando e caminhando pela rua quando percebem a aproximação da suspeita. Elas tentam recuar, mas uma das meninas é derrubada no chão. Em meio aos gritos, ela ainda tenta proteger o aparelho, mas a autora consegue pegar o celular e foge correndo por uma rua lateral.

Até o momento, não há informações sobre a prisão da suspeita nem se foi registrado boletim de ocorrência.

