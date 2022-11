Ex-prefeito é preso novamente por tráfico de drogas na fronteira

O ex-prefeito do Distrito de Zanga Puitã, Manuel Ramón Velázquez Marín, de 53 anos, foi preso por tráfico de drogas em uma propriedade rural, na Colônia Santa Clara, no Distrito de Amambay, região linha de fronteira entre Brasil e Paraguai. No local, os agentes da SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas), encontraram drogas e armas semi-automáticas.

De acordo com o registro do Departamento Regional da SENAD de Pedro Juan Caballero, foram apreendidos na propriedade rural, 40 kg de Maconha tipo Creepy, embaladas a vácuo e 33,550 kg de Maconha prensada. Também foi encontrado uma espingarda calibre no local 12, um fuzil calibre 22 e diversos projéteis de calibre grosso.

Ainda de acordo com os agentes, uma caminhonete Chevrolet S10, equipamentos de rádio base e outros equipamentos de comunicação utilizados pelo ex-prefeito também foram apreendidos. A droga apreendida na fazenda seria transportada para o território brasileiro.

Segunda prisão em menos de 12 meses.

Manuel Ramón Velázquez já esteve preso em março deste ano, por envolvimento ao tráfico de drogas e uso de arma de fogo. O político ficou alguns dias atrás das grades e saiu da cadeia sob medidas cautelares. Em fevereiro do ano passado, Velázquez se envolveu em outra polêmica após executar Anselmo Medina, seu desafeto político. Momentos antes de sua morte, Medina fez uma live no facebook acusando Velázquez de atacar a sua honra em programas de rádio e desafiou o político a divulgar a ficha criminal.

