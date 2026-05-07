Ex é preso em flagrante por perseguir mulher em Ponta Porã

Vítima denunciou homem na delegacia ontem (06) e nesta quinta-feira (07), ele teria invadido à residência, após pular o muro e danificado a porta de entrada e agredido a mulher na presença dos filhos dela

Na manhã desta quinta-feira (07), um homem, de 43 anos foi preso em flagrante pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) pelos crimes de perseguição, dano e lesão corporal no contexto de violência doméstica, em Ponta Porã.

O crime foi relatado após a vítima comparecer ontem (6), na delegacia, para registrar ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. No local, ela disse estar sendo perseguida pelo ex-convivente após o término do relacionamento.

A Polícia Civil realizou buscas na redondeza, mas o suspeito não havia sido localizado. Já na madrugada desta quinta-feira (07), o homem teria retornado à residência da vítima e invadido o local, após pular o muro. Ele teria danificado a porta de entrada e agredido a mulher na presença dos filhos dela.

A PM (Polícia Militar) foi acionada, mas o suspeito fugiu antes da chegada da equipe. A vítima retornou à delegacia e após novas buscas o homem foi localizado e preso em flagrante.

O caso segue sendo investigado para apuração completa do ocorrido.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.