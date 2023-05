Estudante é flagrada vendendo combustíveis contrabandeados na fronteira

Uma estudante de 30 anos, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) por armazenamento e comercialização ilegal de combustíveis contrabandeados da Bolívia. O flagrante aconteceu, ontem (5), em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a PMA, equipes foram acionados pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, que tinha detido uma mulher após denúncia de armazenamento ilegal de um produto perigoso em um barraco ao lado de sua uma residência.

Diante das informações, os policiais militares foram até o local e encontraram 500 litros de gasolina em tambores, que eram vendidos pelo estudante, situação que caracteriza crime ambiental e contrabando, visto que o material inflamável era oriundos da Bolívia.

A mulher foi conduzida a delegacia e vai responder pelo crime ambiental. A pena é de quatro anos de reclusão. A estudante foi autuada administrativamente por infração ambiental e recebeu da PMA uma multa no valor de R$ 1 mil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.