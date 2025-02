Estudante de medicina bêbado que atropelou corredora na MS-010 vai continuar preso

O estudante de medicina João Vitor Vilela, de 22 anos, que atropelou e matou a corredora Danielle Oliveira, de 41 anos, na manhã de ontem (15), na MS-010, saída para Rochedinho, em Campo Grande, passou por audiência de custódia na manhã deste domingo (16), e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele continuará preso enquanto responde pelo crime.

João Vitor dirigia bêbado quando causou o acidente. Segundo equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o estado de embriaguez era evidente, já que o mesmo nem conseguia falar.

Além de Danielle, outra corredora também foi atropelada pelo jovem, mas felizmente teve apenas escoriações.

