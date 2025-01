Esquema de receptação de bicicletas furtadas é desmantelado em Jardim

Seis bicicletas avaliadas em R$ 29.000,00 foram recuperadas na ação policial

Na última quinta-feira (24), um homem foi preso por ser suspeito de integrar um esquema de receptação de bicicletas furtadas na cidade de Jardim.

Durante a ação, foram recuperadas seis bicicletas da marca DUOS, avaliadas em R$ 29.000,00, evitando que a vítima, um empresário local, sofresse esse prejuízo.

A operação foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim.

As investigações identificaram que bicicletas da mesma marca e modelo comercializados pela loja da vítima estavam sendo vendidas por terceiros a preços muito abaixo do mercado. A vítima reconheceu os bens por meio de fotografias e informou à polícia.

Diante da denúncia, a equipe policial, sob a coordenação do delegado titular da unidade, deslocou-se até o endereço do suspeito, na Vila Brasil. No local, o autor foi surpreendido em posse das bicicletas, que confessou ter adquirido de maneira irregular.

Os bens foram apreendidos e imediatamente reconhecidos como de propriedade do empresário.

O suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal). As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos no esquema criminoso.