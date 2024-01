Envolvidos em assassinato de atleta do Ginasloucos são presos

Quatro suspeitos de envolvimento no assassinato do professor de Educação Física e atleta do grupo Ginasloucos, Igor Tavares dos Santos, de 26 anos, foram presos na manhã de terça-feira (30). O crime aconteceu em 14 de janeiro deste ano, em Paranhos, município a 575 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Dourados News, foram presos quatro envolvidos, com idades entre 21 e 28 anos, nos municípios de Paranhos e Dourados. As prisões ocorreram no dia em que Igor completaria 27 anos.

Além das prisões, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de 2g de cocaína e três munições de arma de fogo não deflagradas. Conforme o delegado Fernando Henrique Araújo Silva, as investigações apontam há possibilidade de se tratar de um crime passional, pois Igor estava envolvido com a esposa de um dos suspeitos presos, que cumpria pena por tráfico de drogas.