Empresário sobrevive a tentativa de assalto após lutar com atirador em Campo Grande

Um empresário de 40 anos foi alvo de uma tentativa de assalto no fim da tarde desta sexta-feira (13), no bairro Universitário, em Campo Grande. Após a arma do criminoso falhar, ele conseguiu se defender e desarmar o agressor.

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu enquanto o empresário estava em frente à sua empresa. Dois homens chegaram em uma motocicleta e estacionaram atrás de uma carreta próxima ao local. Um dos suspeitos desceu da moto e rendeu a vítima.

Mesmo ameaçado pelo agressor, que afirmou “Eu falei que ia fazer você…”, o empresário ouviu o disparo da arma que falhou. Imediatamente, ele se levantou e entrou em luta corporal com o criminoso, conseguindo tomar a arma.

Funcionários da empresa correram para ajudar, mas o suspeito voltou para a motocicleta e fugiu com o comparsa. A vítima relatou à polícia que já havia sofrido ameaças de morte, mas, devido à grande movimentação no local e à rotatividade de funcionários, não conseguiu identificar quem estaria por trás da ação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.