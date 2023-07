Empresário de Jardim aparece morto em sua fazenda

A policia investiga o homicídio ocorrido nesta madruga (30), em Jardim, suspeita de crime passional. O empresário Gilbert Maciel Nogueira foi encontrado morto em sua fazenda.

Funcionários teriam chamado a polícia ao encontrar corpo do patrão morto a tiros.

Trata se de um empresário da região de Bonito, Adão Viapiana que já teve comercio em Jardim.

A suspeita é que trata se de crime passional.

A esposa foi levada para hospital de Bonito, a polícia que investiga o caso.

