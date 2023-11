Empresária é presa com 80 kg de cocaína pura escondidos em veículo

Uma empresária de 36 anos, foi presa em flagrante na noite de ontem (16), com 86 quilos de cocaína pura escondidos dentro de um veículo Ônix, na MS-164, próximo a Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo site Porã News, a mulher é uma empresária da cidade e tinha como passageiro um esteticista. O veículo com placas de Campo Grande, foi avistado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região do Copo Sujo.

Os policiais precisaram do auxílio de cães farejadores para encontrar a cocaína pura que estava escondida em um compartimento oculto.

Após encontrar os entorpecentes, a motorista foi questionada, quando relatou que receberia R$ 5 mil pelo transporte até a Capital do Estado.

Ela foi presa em flagrante. Quanto a mulher, o acompanhante, junto com o veículo e a cocaína, foram entregues na Polícia Civil de Ponta Porã .

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.