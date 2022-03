Em Sidrolândia, PMR prende jovem transportando maconha em ônibus

Durante patrulhamento de uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, um rapaz de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no município de Sidrolândia. A apreensão foi feita na manhã de ontem (25), no âmbito da Operação Hórus.

Posicionados na rodovia MS-162, os policiais abordaram o ônibus de passageiros vindo de Campo Grande por volta das 10h30min. Durante a vistoria, eles notaram que o suspeito demonstrava nervosismo exagerado com a presença das autoridades.

A equipe fez então uma busca no compartimento de malas e localizou a bagagem do indivíduo; dentro dela, em meio a pacotes de farinha de trigo, havia 12 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 10 kg.

Questionado, o autor afirmou que receberia R$ 1 mil para transportar o entorpecente até Ponta Porã escondido dentro de uma cesta Básica.

O rapaz foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, junto da maconha apreendida. A PMR calcula que a droga confiscada tenha causado um prejuízo ao crime organizado R$ 15 mil.