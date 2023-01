Em menos de 24h, três pontos de tráfico de drogas são fechados na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), realizou três prisões em menos de 24 horas, pelo crime de tráfico de drogas em Campo Grande.

As prisões foram realizadas em bairros diferentes na Capital. No bairro Jardim Carioca, um homem de 29 anos foi preso, apontado como um distribuidor de entorpecentes na região.

Na casa do suspeito, a polícia encontrou uma arma de fogo calibre .38 com seis munições intactas. Também foi localizada uma porção de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro. O homem foi encaminhado para a Denar e os itens foram apreendidos.

A segunda prisão foi feita no bairro Jardim Imá, onde dois homens foram presos em flagrante. De acordo com as informações, os agentes receberam uma denúncia de venda de entorpecentes e foram ao local apurar os fatos.

Os investigadores encontraram um usuário que tinha acabado de adquirir drogas na residência investigada. Foi apreendida 15 porções de cocaína, 1 tablete e 34 porções de maconha, além de sacos plásticos cortados para embalar a droga. Foi apreendida ainda uma balança de precisão e uma motocicleta. Os envolvidos foram presos e conduzidos a sede da Denar.

A última prisão foi realizada no bairro Tiradentes, e prendeu um jovem de 18 anos. Ele foi flagrado no momento em que repassava entorpecentes a uma pessoa em situação de rua.

A prisão foi feita na Rua Lourenço de Jesus, próximo a um mercado. No momento da abordagem, os moradores de rua saíram do local e o autor tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais civis. Ele estava portando uma pasta base de cocaína.

Em entrevista ele confessou o tráfico de drogas e disse que utiliza a estratégia de portar apenas uma “pedra bruta” da droga, porque facilita o descarte e pode ser considerado usuário. Com a confirmação do tráfico de drogas foi dada voz de prisão ao envolvido, que foi conduzido à sede da DENAR para a formalização do flagrante.