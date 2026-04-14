Em mais uma tentativa de feminicídio, homem esfaqueia e agride ex-mulher na Capital

Vítima de 25 anos foi socorrida com ferimentos e pediu medida protetiva; suspeito foi preso em flagrante

Uma jovem de 25 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na noite de segunda-feira (13), na Vila Glória, em Campo Grande, ao ser atacada pelo ex-marido, de 26 anos, enquanto saía do trabalho. O crime foi registrado por câmeras de segurança e ocorreu em via pública, nas proximidades do local onde a vítima trabalha.

A jovem caminhava pela calçada quando foi surpreendida pelo agressor, que estava encapuzado e armado com uma faca. Inicialmente, ela acreditou se tratar de um assalto e chegou a entregar o celular, mas o homem continuou as agressões, desferindo golpes de faca, além de chutes, socos e arranhões.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu reagir e gritar por socorro. Moradores da região saíram de suas casas ao perceber a situação, momento em que o agressor tentou fugir. Ele foi localizado pouco depois por uma equipe da Polícia Militar, ainda nas proximidades, e detido.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que o alvo era a ex-companheira e afirmou que o ataque teria sido motivado pelo fim do relacionamento. Conforme o registro policial, os dois mantiveram um relacionamento por cerca de oito anos, sendo cinco de namoro e três de casamento. A vítima relatou histórico de violência física e psicológica, mas disse que não havia registrado ocorrências anteriores por receio de expor a situação.

Após o ataque, a jovem foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Ela apresentava cortes no braço e na mão, além de inchaço no rosto causado pelas agressões.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A vítima solicitou medida protetiva de urgência. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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