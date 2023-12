Em fuga, homem foge da abordagem policial e bate em ônibus escolar

Um homem de 24 anos, foi preso na noite de ontem (20), após desobedecer ordem policial e colidir o veículo em que conduzia em um ônibus escolar da da Prefeitura Municipal de Amambai, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu próximo a uma área rural do município, quando os policiais avistaram um Audi A4, em atitudes suspeitas na MS-386, e deram sinal de parada ao condutor, que seguia no sentido Amambai/Ponta Porã. O homem desobedeceu e fugiu, em alta velocidade.

A perseguição durou alguns quilômetros, quando o jovem perdeu o controle do veículo e colidiu com o ônibus escolar. Não houve feridos entre os alunos que seguiam para uma faculdade em Ponta Porã. Já o condutor do Audi precisou ser socorrido, e encaminhado por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Ponta Porã. Até o momento não há informação sobre o seu estado de saúde.

Em checagem aos dados pessoais do veículo junto ao Sistema de Cadastro Criminal, porém, nenhuma irregularidade foi encontrada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã para investigação e esclarecimentos sobre a fuga que resultou no acidente. A viatura guincho do DOF esteve no local e rebocou o Audi até a delegacia de Ponta Porã.

