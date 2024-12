Em 2024, apreensão de drogas teve aumento de 30% em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul registrou um aumento significativo no número de apreensões de drogas em 2024. De acordo com levantamento, o crescimento é de cerca de 30%. O número entre janeiro e novembro é de 525.163,6, contra 403.540,8 kg do ano passado, no mesmo período.

Segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), o motivo desse aumento está relacionado ao trabalho em conjunto entre os órgãos e o nível de tecnologia exercido para conseguir interceptar a distribuição de drogas.

A Superintendência de Inteligência de Segurança Pública e a Coordenadoria de Fiscalização e Controle, setores vinculados à Sejusp, apontam que o maior volume foi registrado no interior do Estado, com 471.060,6 quilos, enquanto a Capital somou 54.103,0 quilos.

O levantamento também revela variação de 6% nas ocorrências relacionadas ao tráfico, levando em consideração o mesmo comparativo. Em 2024 foram registradas 3.759, contra 3.558 ocorrências registradas em 2023.

A soma de esforços entre as diferentes instituições e o compromisso com a melhoria constante são, segundo os dirigentes, os principais fatores que sustentam os avanços alcançados tanto no combate ao crime quanto na segurança da população.