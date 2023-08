Nova Andradina tem queda acentuada nos índices de roubos e crimes em 2023

A criminalidade na região de Nova Andradina apresentou diminuição no primeiro semestre de 2023, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Comparando com o mesmo período do ano anterior, os roubos na cidade e região caíram significativamente, evidenciando a eficácia das ações implementadas pelas forças de segurança e investimentos substanciais na infraestrutura policial.

A estatística mais impressionante revela que a quantidade de roubos diminuiu substancialmente, registrando uma queda de 60,9% entre janeiro e julho de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados indicam um panorama de redução em diversas categorias de crimes, indicando uma melhora geral na segurança pública da região.

Na cidade de Nova Andradina, os resultados são ainda mais notáveis. Durante o período analisado, não houve nenhum registro de roubo de veículo ou roubo em residência, e os roubos ocorridos em vias urbanas sofreram uma redução notável de 80%. Além disso, os municípios de Nova Andradina, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu testemunharam uma queda de 10% no total de homicídios dolosos, indicando um ambiente mais seguro.

O sucesso desses resultados é atribuído a uma série de fatores e ações coordenadas pelas forças de segurança da região. O delegado regional da Polícia Civil em Nova Andradina, André Luiz Novelli Lopes, destacou que um dos principais fatores foi a redução do tempo de resposta entre o registro de ocorrências e o início das investigações. Esse aprimoramento permitiu uma identificação mais rápida das autoria dos crimes, contribuindo para a inibição de futuras atividades criminosas.

“Conseguimos diminuir o tempo de resposta entre o registro de ocorrência e o início da investigação criminal. Isso vem propiciando uma solução mais rápida, identificação da autoria dos delitos, vem acontecendo de forma que o tempo resposta da Polícia Civil tem sido muito bom. Isso, obviamente, colabora com a inibição de novos crimes”, afirmou o delegado André Luiz Novelli Lopes.

Investimentos significativos também foram fundamentais para a melhoria dos índices de segurança. A regional da Polícia Civil em Nova Andradina recebeu recursos que possibilitaram a contratação de novos escrivães de polícia, aquisição de viaturas e equipamentos de informática, garantindo que as operações da polícia fossem realizadas com eficácia. O comandante do 8° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Paulo Renato Ribeiro, enfatizou a importância desses investimentos e das operações conjuntas entre as forças de segurança.

“A preocupação com a segurança é um assunto que está constantemente em pauta de reuniões dos órgãos de segurança pública. Com uma média de 15 mil pessoas abordadas no período de janeiro a julho de 2023, foi possível recapturar mais de 82 foragidos da Justiça e foram conduzidas para a delegacia mais de 615 indivíduos”, disse o comandante.

A colaboração entre as diversas forças policiais, incluindo a Polícia Militar, também desempenhou um papel crucial na melhoria dos índices. A integração das operações e o compartilhamento de informações têm contribuído para um ambiente de segurança mais eficaz e resiliente na região de Nova Andradina.

Os resultados promissores também se estendem à segurança das mulheres na região. A redução de 25% nos casos de feminicídios demonstra um progresso significativo na prevenção da violência de gênero. A presença reforçada da Delegacia de Atendimento à Mulher e o investimento na equipe estão sendo creditados como fatores determinantes para essa redução.

O delegado André Luiz Novelli Lopes concluiu ressaltando o compromisso contínuo em melhorar a segurança na região: “Muito bom quando conseguimos reduzir os índices, mas nós devemos aprimorar sempre. Nesse sentido, vamos manter nossos objetivos e tentar reduzir mais a criminalidade para poder proporcionar a segurança tão desejada para a sociedade nova-andradinense e da região”.