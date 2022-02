Edícula de residência pega fogo no Nova Lima

Uma edícula dos fundos de uma residência pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 10h, na rua Martins Afonso Lima, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Até o momento não se sabe como iniciou o fogo.

Segundo as apurações do jornal O Estado, um morador do bairro visualizou o fogo e acionou o Corpo de Bombeiros, que entraram na residência e conteve o incêndio. A casa estava vazia e não houve nenhum ferido.

O Corpo de Bombeiros junto com a perícia começaram as investigações para averiguar o motivo do incêndio

Confira mais detalhes na live:

(Com Itamar Buzzatta)