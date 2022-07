Durante Operação Crato, 435 kg de maconha foram apreendidos nas rodovias estaduais

A equipe da 3ª Campanhia Independente de Polícia Militar de Amambai, empenhada na Operação Crato do Ministério da Justiça, apreendeu ontem (3) 435 kg de maconha durante abordagens a veículos nas rodovias estaduais.

A primeira abordagem se deu no início da manhã quando a equipe da 3ª CIPM realizava um bloqueio rodoviário quando o condutor de um Ford Fiesta desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Durante o breve acompanhamento o autor entrou no mato às margens da rodovia, abandonou o carro e fugiu a pé.

Após vistoria no veículo, os agentes constataram que o carro era usado para transportar dezenas de tabletes de maconha que totalizaram 85 kg. O autor, de 21 anos, foi preso momentos depois tomando café em um estabelecimento próximo do local da abordagem.

No final da manhã, durante policiamento rodoviário os policiais suspeitaram de um Fiat Uno que realizou manobra de fuga ao avistar a viatura. Os agentes realizaram 1,5 km de acompanhamento tático, mas o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé pela mata.

Em vistoria no veículo, foram encontrados tabletes de maconha que quando pesados totalizaram 350 kg.

O homem preso, os veículos e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

