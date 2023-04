Durante cobrança de dívida de drogas, homem é baleado em emboscada na Capital

Na madrugada de hoje (9), um homem foi atingindo por pelo menos quatro tiros durante uma emboscada, no cruzamento das ruas Santa Lourdes com Rouxinol, antigo prédio da OMEP (Organização Municipal para Educação Pré-Escolar), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Segundo o registro, o suspeito teria marcado com a vítima de receber um dinheiro sobre dívida de drogas.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, após ser baleado, a vítima conseguiu correr por alguns metros e pedir socorro em uma conveniência. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.

Segundo a perícia técnica que esteve no local, foi contatado pelo menos quatro perfurações pelo corpo.

Ainda conforme constatado no registro, os militares relataram que a vítima esta com mandado de prisão em aberto e, por isso, segue internado sob escolta policial. No hospital, o rapaz atingindo disse o nome do atirador e informou que o pai teria dado apoio em um veículo, de cor prata.

A Polícia Civil esteve no local e encontraram 18 estojos de munição calibre 9mm. Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) realizaram buscas do suspeito pela região. O caso foi encaminhado para a Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol para investigações.

