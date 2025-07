Durante briga de casal, vizinho atira contra agressor no interior de MS

Na manhã desta terça-feira (29) um homem, de 44 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi baleado pelo vizinho, de 41 anos, após apresentar comportamentos agressivos. O caso aconteceu em uma fazenda localizada na Linha Porto Cambira. Durante uma discussão, a mulher da vítima solicitou a ajuda do vizinho que efetuou o disparo.

Segundo informações da polícia, a mulher relatou que o casal discutia. Em determinado momento da briga, o marido passou a ficar agressivo. Ela ainda comentou que o companheiro havia ingerido alguma substância tóxica e começou a passal mal. Após isso, ele colocou fogo em um dos colchões da casa.

Em busca de ajuda, a mulher gritou o vizinho, armado com um calibre 9mm, que passou a ser perseguido pelo homem alterado. Durante tentativa de acalmar o companheiro da mulher, o morador da casa ao lado efetuou um disparo no joelho esquerdo do agressor.

A polícia Militar foi acionada e a vítima levada para o Hospital da Vida. Já o vizinho, foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).