Jovem esbarra e encontra corpo submerso num córrego na cidade de Nova Andradina

Na tarde da última quinta-feira(28), foi encontrado o corpo de um homem ainda sem identificação submerso no Córrego do Baile, na MS-473, em Nova Andradina.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a Polícia Civil relatou que um grupo de jovens estavam tomando banho nas águas do córrego, quando um deles encostou no corpo submerso do lado de uma estrutura de concreto da ponte.

O local foi isolado. A Polícia Militar foi acionada e constatou que se tratava de um corpo do sexo masculino. As Polícias Civil e Polícia Científica também foram acionadas.

Foram identificados no pescoço da vítima duas pequenas lesões superficiais, porém a causa da morte só poderá ser constatada após exame necroscópico.

O caso foi registrado como morte a esclarecer. O cadáver passará pelo processo de identificação.