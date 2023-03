Durante ação policial, homem com mandado de prisão por estupro é preso em MS

Um homem que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde de ontem (11) acusado de estupro vulnerável. Segundo a polícia, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto desde de 2008, quando violentou a própria filha, que na época tinha sete anos. O crime aconteceu no município de Juara (MT).

A prisão aconteceu na cidade de Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande. O flagrante ocorreu durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e a Polícia Federal (PF).

Segundo a nota da PF, a corporação deflagrou em novembro do ano passado, a Operação Guardiões da Infância e desde então mantém unidades especializadas em todo o país com o intuito de retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos.

