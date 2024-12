Dupla que furtava caixas eletrônicos e clonava cartões é presa pela PRF em Ivinhema

Na noite deste sábado(30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens que furtavam caixas eletrônicos e clonavam cartões bancários no município do interior de Ivinhema.

Segundo a polícia, um dos presos também possuía um mandado de prisão para cumprimento. A prisão aconteceu durante uma fiscalização na BR-376, quando uma Toyota/Hilux foi abrdada pela polícia. O condutor e passageiro apresentaram os documentos, porém os policiais descobriram que o RG do passageiro era falso.

Em vistoria no veículo a equipe encontrou diversos equipamentos utilizados em golpes financeiros em caixas eletrônicos, como aparelhos para clonar cartão, câmeras, ferramentas para puxar envelopes de depósito e uma agenda com anotações de cartões com senha.

Os dois abordados confessaram que estavam vindo de São Paulo e passavam por outras cidades instalando os equipamentos em diversos bancos.

Os presos foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados e após identificação do passageiro foi descoberto que ele também possuía um mandado de prisão para cumprimento.