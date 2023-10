Dupla esconde meia tonelada de maconha no meio de carga de iogurte

Dois homens, de 30 e 25 anos, foram presos ontem (7) pela Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) por transportar maconha escondida em carregamento de iogurte e laticínios. A prisão ocorreu durante um bloqueio na Rodovia BR 163, na rotatória do Suez, próximo à cidade de Rio Brilhante, na Operação Hórus.

A droga foi encontrada em um caminhão furgão Mercedez Benz L 1620, de uma empresa de transporte de alimentos. Durante abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e falas desconexas, mesma postura demonstrada pelo seu ajudante, um homem de 25 anos. Diante das suspeitas e em virtude da região ser rota de tráfico de drogas, foi feita uma revista na carga, composta, aparentemente por iogurtes e derivados de leite.

Durante a inspeção da carga foram localizados caixas de papelão contendo vários tabletes de substância esverdeada, prensada, com odor característico de maconha. Diante disso, os dois ocupantes receberam voz de prisão e foram encaminhados para a sede da DEFRON, no município de Dourados/MS, juntamente com o caminhão e o entorpecente.

Eles foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O entorpecente, após pesado, totalizou 500 kg.

Serviço

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

