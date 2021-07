Dupla é presa com muita pasta-base na Capital

Everton Noel, 39, e Anderson Silva, 23, foram presos em flagrante com seis tabletes de pasta-base de cocaína e duas armas ilegais na região do bairro Nossa Senhora das Graças, no norte da Capital. A dupla estava em um Honda Civic, prata, que havia fugido na manhã de terça-feira (27), mas ambos foram presos na noite do mesmo dia.

Segundo informações oficiais, inicialmente os suspeitos estavam no bairro Sayonara, região próxima ao Aeroporto Internacional de Campo grande. Mas os criminosos fugiram em alta velocidade após verem a Polícia Militar.

Por volta de 22h, já em outro bairro, os PM’s encontraram o mesmo veículo estacionado em frente de uma casa e notaram os suspeitos tentando esconder uma mochila. Foi quando os agentes realizaram a abordagem e encontraram os seis tabletes de drogas. Na sequência, Anderson assumiu ser o dono da droga e Everton assumiu ser o responsável pelo veículo.

Durante buscas na casa de Everton, a equipe apreendeu mais 1,310 quilos da mesma substância, apetrechos para embalar a droga, balança de precisão, duas armas de fogo e uma vasta quantia em dinheiro. No interior do Honda Civic, ainda foram apreendidas duas munições intactas, calibre 38.

Diante dos fatos, os autores foram presos e conduzidos até a delegacia. Já a droga e o veículo foram entregues na DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

