Dupla é detida por furto e receptação em Paranaíba logo após crime

Objetos furtados de um caminhão durante o dia foram localizados horas depois; entre os itens recuperados estavam um cartão bancário e um celular

Duas pessoas foram detidas na noite desta segunda-feira (24) após ações consecutivas que resultaram na recuperação de produtos furtados na região central de Paranaíba. As ocorrências envolveram um furto cometido durante o dia e a receptação de um dos objetos, encontrada no mesmo endereço onde o suspeito do primeiro crime estava.

O caso começou quando um motorista procurou a polícia afirmando que a bolsa dele havia sido levada de dentro da cabine do caminhão utilizado para entregas. Ele contou que estacionou pela manhã e, ao retornar no fim da tarde, percebeu o desaparecimento dos pertences. Imagens de estabelecimentos próximos mostraram o momento em que um homem abre a porta do veículo e pega a bolsa.

Com base nas informações, os policiais foram até um imóvel onde o suspeito poderia estar. Com autorização da moradora, entraram no local e encontraram um cartão bancário pertencente à vítima. O homem confessou o furto e entregou parte dos objetos, mas afirmou que documentos e o celular já tinham sido repassados. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda durante a mesma ocorrência, os policiais localizaram com uma mulher que estava no endereço um celular que constava como furtado. Ela disse ter comprado o aparelho por um valor muito abaixo do mercado, o que reforçou indícios de receptação. A mulher também foi detida e encaminhada à delegacia, junto com o aparelho recuperado.

Os dois casos seguem em investigação

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram